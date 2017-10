Sprache darf nicht das einzige Kriterium sein

Die Hauptschwierigkeit bei der Beantwortung dieser Fragen ist das Fehlen von Sprache. Tiere berichten uns nicht, wie sie sich und ihre Umwelt erleben. „Das darf aber nicht als einziges Kriterium für die Existenz von Bewusstsein gelten“, sagt Anil Seth, Neurowissenschaftler an der University of Sussex, Großbritannien. Sprache und Selbstreflexion gelten als Kennzeichen eines „höheren“ Bewusstseins. Doch für einfachere bewusste Erfahrungen – optische Eindrücke, Gerüche oder Schmerz – werden sie nicht gebraucht. Auch sind menschliche Babys nicht in der Lage, sich sprachlich auszudrücken. „Dennoch würden wir ihnen das Bewusstsein nicht absprechen wollen“, argumentiert Seth. Wie aber lässt sich dann ein Bild vom (Un-)Bewusstsein anderer Lebewesen machen? Als Gold-​Standard galt bislang der Rouge-​Test: Ein Farbklecks im Antlitz soll dabei die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lebewesen, das den Fleck im Spiegel entdeckt und aus seinem eigenen Gesicht wegwischt, hat sich selbst erkannt, muss sich seiner selbst also bewusst sein. Menschenkindern gelingt das etwa im Alter von zwei Jahren (Erkenne dich selbst – im Spiegel).

Und auch Schimpansen, Delfine und Elefanten bestehen die Prüfung. Rhesusaffen dagegen scheitern – zumindest in der klassischen Variante des Tests. 2010 beobachteten Forscher um Luis Populin von der University of Wisconsin-​Madison Erstaunliches: Sie hatten fünf Versuchstieren für elektrophysiologische Untersuchungen Elektroden ins Gehirn implantiert. Als die Tiere nach der OP wieder in ihrem Käfig waren, begutachteten sie ihre Wunden ausgiebig in einem Spiegel, der am Gitter hing. Dabei berührten sie die betreffenden Stellen –am eigenen Körper, nicht im Spiegel. Ihre Artgenossen ohne Implantat ignorierten dagegen den Spiegel. Demnach sind sich Rhesusaffen ihrer selbst durchaus bewusst – das eigene Spiegelbild wird für die Tiere jedoch erst durch eine massive Veränderung interessant. Ein Farbklecks im Gesicht scheint zu wenig relevant, um darauf zu reagieren.