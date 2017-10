Gerechtigkeit wichtiger als Gewinn

Deshalb müssen die Forscher Experimente ersinnen, mit denen sich ökonomische Fragestellungen unter Laborbedingungen untersuchen lassen. Gern genutzt werden dabei Versuchsanordnungen aus der Spieltheorie. Etwa das Ultimatum-​Game, mit dem eine Erkenntnis belegt wurde, die zumindest all diejenigen, die an die uneingeschränkte Anziehungskraft des Geldes glauben, überraschen dürfte. (Betrügen oder nicht?)

Denn selbst in finanziellen Angelegenheiten ist dem Menschen das Gebot der Fairness so wichtig, dass er – um Ungerechtigkeiten zu bestrafen – lieber ganz auf den schnöden Mammon verzichtet. Was rein wirtschaftlich gesehen ziemlich unsinnig ist. Doch neuroökonomische Untersuchungen belegen: Der Sinn für Gerechtigkeit ist offenbar tief in unseren Gehirnen verankert. (Das Gebot der Fairness)

Welch große Bedeutung Fairness bei wirtschaftlichen Entscheidungen besitzt, haben Studien aus der Verhaltensökonomie schon zuvor gezeigt. Diese wirtschaftswissenschaftliche Disziplin steht der Neuroökonomie zwar am nächsten, hat aber ein großes Manko: Sie beobachtet, wie Menschen in bestimmten Situationen handeln, etwa bei Spekulationen an der Börse, und fragt sie auch nach den Beweggründen. Doch die in Worte zu fassen ist oft schwer. Weil uns die Motive für unser Verhalten meist gar nicht bewusst werden. Denn das Gehirn verrichtet den Großteil der Informationsverarbeitung jenseits unserer Aufmerksamkeit. Sinnesreize fließen dabei ebenso ein wie Erfahrungen, Assoziationen und Emotionen. Was wir letztlich bewusst wahrnehmen und erleben, ist nur das Endergebnis dieses komplexen Prozesses.

Methoden wie die funktionelle Magnetresonanztomografie machen es möglich, auch diese Vorgänge im Gehirn darzustellen. „Wir möchten herausfinden, wie sich ökonomische Verhaltensweisen auf ganz grundlegende neurobiologische Mechanismen zurückführen lassen“, sagt Christian Ruff in einem Interview mit der NZZ. Ruff ist Professor am Laboratory for Social and Neural Systems Research der Universität Zürich. Das 2010 eröffnete SNS-​Lab ist auf dem Weg zu einer der führenden Forschungseinrichtungen der Neuroökonomie. (Kosten-​Fahndung im Gehirn)